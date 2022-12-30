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Факти / Україна

Ворог не відмовився від божевільної ідеї захопити Донеччину під Новий рік – Зеленський

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Росія хоче захопити Донецьку область до Нового року. Про це у вечірньому зверненні 29 грудня повідомив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що найгарячішими точками на фронті залишаються Бахмут, Соледар та загалом уся лінія на Донеччині.

– Ворог не відмовився від божевільної ідеї захопити Донеччину. Тепер вони ставлять собі завдання – під Новий рік. Я дякую всім нашим хлопцям, які вже котрий місяць доводять окупантам, що це ми будемо ставити й досягати цілей на своїй землі. Дякую всім, хто захищає український Донбас! Усім, хто захищає нашу Харківщину! Усім, хто тримає наш південь! Хто захищає наш кордон, – сказав Зеленський.

Також Зеленський подякував бійцям Повітряних сил, українській ППО, які сьогодні успішно відбили чергову російську атаку.

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За словами глави держави, з кожним таким ракетним ударом Росія все глибше заганяє себе у глухий кут.

– Ракет у них стає дедалі менше. Натомість статус найбільшого терориста у світі ще довго матиме наслідки для Росії та її громадян. І кожна ракета тільки закріплює, що все це має завершитися трибуналом. Саме так і буде, – наголосив президент.

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