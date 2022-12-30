Шмыгаль: Стратегическая задача Украины на 2024 год – отвечать критериям вступления в ЕС

Декабрь, 30 в 19:37

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал стратегическую задачу для Украины на 2024 год.

— За этот год в условиях войны мы получили пять так называемых безвизов из ЕС. То, что планировалось делать годами, мы сделали через 10 месяцев, — сказал Шмыгаль на последнем очередном в текущем году заседании правительства.

Премьер напомнил, что речь идет о: “энергетическом безвизе”, “транспортном безвизе”, “экономическом безвизе”, “таможенном безвизе” и “цифровом безвизе”.

— Это только верхушка всей работы. Сотни нормативных актов уже приняты, чтобы наше законодательство полностью соответствовало европейскому. Еще сотни готовятся к принятию в следующем году. Наша стратегическая задача – отвечать критериям вступления уже к концу 2024 года, — заявил премьер.