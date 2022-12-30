ЗСУ за минулу добу знищили 690 окупантів та понад 30 одиниць техніки – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
Із початку повномасштабної війни проти України Росія втратила 105 250 своїх солдатів, за останню добу – 690.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Найбільших втрат російські війська зазнали на Лиманському та Бахмутському напрямках.
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Інші втрати РФ у війні:
- танків ‒ 3026 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6059 (+12) од,
- артилерійських систем – 2010 (+6) од,
- РСЗВ – 423 од,
- засобів ППО ‒ 212 од,
- літаків – 283 од,
- гелікоптерів – 268 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1740 (+23) од,
- крилатих ракет ‒ 711 (+58) од,
- кораблів /катерів ‒ 16 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4683 (+8) од,
- спеціальної техніки ‒ 180 (+1) од.
Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 310-ту добу.