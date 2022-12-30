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Факти / Україна

ЗСУ за минулу добу знищили 690 окупантів та понад 30 одиниць техніки – Генштаб

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Із початку повномасштабної війни проти України Росія втратила 105 250 своїх солдатів, за останню добу – 690.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Найбільших втрат російські війська зазнали на Лиманському та Бахмутському напрямках.

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Інші втрати РФ у війні:

  • танків ‒ 3026 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6059 (+12) од,
  • артилерійських систем – 2010 (+6) од,
  • РСЗВ – 423 од,
  • засобів ППО ‒ 212 од,
  • літаків – 283 од,
  • гелікоптерів – 268 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1740 (+23) од,
  • крилатих ракет ‒ 711 (+58) од,
  • кораблів /катерів ‒ 16 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4683 (+8) од,
  • спеціальної техніки ‒ 180 (+1) од.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 310-ту добу.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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