Грудень, 30 в 8:23

Із початку повномасштабної війни проти України Росія втратила 105 250 своїх солдатів, за останню добу – 690.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Найбільших втрат російські війська зазнали на Лиманському та Бахмутському напрямках.

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Інші втрати РФ у війні:

танків ‒ 3026 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 6059 (+12) од,

артилерійських систем – 2010 (+6) од,

РСЗВ – 423 од,

засобів ППО ‒ 212 од,

літаків – 283 од,

гелікоптерів – 268 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1740 (+23) од,

крилатих ракет ‒ 711 (+58) од,

кораблів /катерів ‒ 16 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4683 (+8) од,

спеціальної техніки ‒ 180 (+1) од.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 310-ту добу.