Воздушная тревога: Укрэнерго временно ограничивает электроснабжение
Днем 31 декабря во всех областях Украины объявлена воздушная тревога.
Чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему в случае попадания вражеских ракет в инфраструктуру, Укрэнерго временно ограничивает электроснабжение.
О возможных внеплановых отключениях электроэнергии до нормализации ситуации уже сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.
– Мы сделаем все, чтобы отключения были непродолжительными. Верим в ПВО! Слава Украине! – написал в Telegram Максим Марченко.
О возможных аварийных отключениях электроэнергии предупредил и начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец:
– Российская нечисть не останавливается. В связи с угрозой ракетных обстрелов по Черкасской области возможны аварийные отключения электроэнергии. Берегите себя! На связи!
Есть информация об ограничении электроснабжения в Харьковской, Сумской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях, а также в Житомире.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 311-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Максим Марченко, Игорь Табурец