Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Воздушная тревога: Укрэнерго временно ограничивает электроснабжение

Татьяна Забожко, редактор ленты
лампочка світло електроенергія
Фото: Pexels

Днем 31 декабря во всех областях Украины объявлена воздушная тревога.

Карта повітряних тривог 31 грудня 2022

Чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему в случае попадания вражеских ракет в инфраструктуру, Укрэнерго временно ограничивает электроснабжение.

Сейчас смотрят

О возможных внеплановых отключениях электроэнергии до нормализации ситуации уже сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

– Мы сделаем все, чтобы отключения были непродолжительными. Верим в ПВО! Слава Украине! – написал в Telegram Максим Марченко.

О возможных аварийных отключениях электроэнергии предупредил и начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец:

– Российская нечисть не останавливается. В связи с угрозой ракетных обстрелов по Черкасской области возможны аварийные отключения электроэнергии. Берегите себя! На связи!

Есть информация об ограничении электроснабжения в Харьковской, Сумской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях, а также в Житомире.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 311-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Максим Марченко, Игорь Табурец

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка