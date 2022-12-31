Декабрь, 31 в 13:15

Днем 31 декабря во всех областях Украины объявлена воздушная тревога.

Чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему в случае попадания вражеских ракет в инфраструктуру, Укрэнерго временно ограничивает электроснабжение.

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О возможных внеплановых отключениях электроэнергии до нормализации ситуации уже сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

– Мы сделаем все, чтобы отключения были непродолжительными. Верим в ПВО! Слава Украине! – написал в Telegram Максим Марченко.

О возможных аварийных отключениях электроэнергии предупредил и начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец:

– Российская нечисть не останавливается. В связи с угрозой ракетных обстрелов по Черкасской области возможны аварийные отключения электроэнергии. Берегите себя! На связи!

Есть информация об ограничении электроснабжения в Харьковской, Сумской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях, а также в Житомире.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 311-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Максим Марченко, Игорь Табурец