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Факти / Україна

Повітряна тривога: Укренерго тимчасово обмежує електропостачання

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
лампочка світло електроенергія
Фото: Pexels

Удень 31 грудня в усіх областях України оголошена повітряна тривога.

Карта повітряних тривог 31 грудня 2022

Щоб зменшити навантаження на енергосистему в разі влучання ворожих ракет в інфраструктуру, Укренерго тимчасово обмежує електропостачання.

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Про можливі позапланові відключення електроенергії до нормалізації ситуації вже повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

– Ми зробимо все, щоб відключення були нетривалими. Віримо в ППО! Слава Україні! – написав у Telegram Максим Марченко.

Про можливі аварійні відключення електроенергії попередив і начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець:

– Російська нечисть не зупиняється. У зв’язку із загрозою ракетних обстрілів, по Черкащині можливі аварійні відключення електроенергії. Бережіть себе! На зв’язку!

Джерело: Максим Марченко, Ігор Табурець

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