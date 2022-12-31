Повітряна тривога: Укренерго тимчасово обмежує електропостачання

Грудень, 31 в 13:15

Удень 31 грудня в усіх областях України оголошена повітряна тривога.

Щоб зменшити навантаження на енергосистему в разі влучання ворожих ракет в інфраструктуру, Укренерго тимчасово обмежує електропостачання.

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Про можливі позапланові відключення електроенергії до нормалізації ситуації вже повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

– Ми зробимо все, щоб відключення були нетривалими. Віримо в ППО! Слава Україні! – написав у Telegram Максим Марченко.

Про можливі аварійні відключення електроенергії попередив і начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець:

– Російська нечисть не зупиняється. У зв’язку із загрозою ракетних обстрілів, по Черкащині можливі аварійні відключення електроенергії. Бережіть себе! На зв’язку!

Джерело: Максим Марченко, Ігор Табурець