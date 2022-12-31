Работает ПВО: в Киевской области раздаются взрывы
Днем 31 декабря в Киевской области раздаются взрывы.
Обновлено в 13:45. Информацию о работе противовоздушной обороны в Киеве и области подтвердили в городской и областной военных администрациях.
– В Киеве и области работает ПВО! – отметили в КМВА.
– Киевская область! Работает ПВО. Опасность продолжается. Находитесь в укрытиях. Ничего не фиксируем и не публикуем в соцсетях, – призвал руководитель ОВА Алексей Кулеба.
По словам военного корреспондента Андрея Цаплиенко, одна вражеская ракета уже уничтожена на подлете в Киев.
– Работает не только ПВО, но и мобильные группы и авиация, – отмечает Андрей Цаплиенко.
Военный корреспондент добавляет, что в эти минуты в воздушном пространстве Украины находится ориентировочно 20 ракет.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 311-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: МВА, Андрей Цаплиенко