Декабрь, 31 в 13:45

Днем 31 декабря в Киевской области раздаются взрывы.

Обновлено в 13:45. Информацию о работе противовоздушной обороны в Киеве и области подтвердили в городской и областной военных администрациях.

– В Киеве и области работает ПВО! – отметили в КМВА. – Киевская область! Работает ПВО. Опасность продолжается. Находитесь в укрытиях. Ничего не фиксируем и не публикуем в соцсетях, – призвал руководитель ОВА Алексей Кулеба.

По словам военного корреспондента Андрея Цаплиенко, одна вражеская ракета уже уничтожена на подлете в Киев.

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– Работает не только ПВО, но и мобильные группы и авиация, – отмечает Андрей Цаплиенко.

Военный корреспондент добавляет, что в эти минуты в воздушном пространстве Украины находится ориентировочно 20 ракет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 311-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: МВА, Андрей Цаплиенко

Фото: Командование Воздушных сил ВСУ