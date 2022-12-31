Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Работает ПВО: в Киевской области раздаются взрывы

Татьяна Забожко, редактор ленты
Подтверждено
Работает ПВО: в Киевской области раздаются взрывы

Днем 31 декабря в Киевской области раздаются взрывы.

Обновлено в 13:45. Информацию о работе противовоздушной обороны в Киеве и области подтвердили в городской и областной военных администрациях.

– В Киеве и области работает ПВО! – отметили в КМВА.

– Киевская область! Работает ПВО. Опасность продолжается. Находитесь в укрытиях. Ничего не фиксируем и не публикуем в соцсетях, – призвал руководитель ОВА Алексей Кулеба.

По словам военного корреспондента Андрея Цаплиенко, одна вражеская ракета уже уничтожена на подлете в Киев.

Сейчас смотрят

– Работает не только ПВО, но и мобильные группы и авиация, – отмечает Андрей Цаплиенко.

Военный корреспондент добавляет, что в эти минуты в воздушном пространстве Украины находится ориентировочно 20 ракет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 311-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: МВА, Андрей Цаплиенко

Фото: Командование Воздушных сил ВСУ

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка