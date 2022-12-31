Працює ППО: у Київській області лунають вибухи
Удень 31 грудня в Київській області лунають вибухи.
Оновлено 0 15.50. У Києві та області знову працює ППО
У КМВА закликали людей перебувайте в укриттях.
– У районі повітряного простору Києва працюють розвідувальні БПЛА ворога, – йдеться у повідомленні.
Оновлено о 13:45. Інформацію про роботу протиповітряної оборони в Києві та області вже підтвердили в міській та обласній військових адміністраціях.
– У Києві та області працює ППО! – зазначили в КМВА.
– Київщина! Працює ППО. Небезпека триває. Перебувайте в укриттях. Нічого не фіксуємо та не публікуємо в соцмережах, – закликав керівник ОВА Олексій Кулеба.
За словами військового кореспондента Андрія Цаплієнка, одна ворожа ракета вже знищена на підльоті до Києва.
– Працює не лише ППО, а й мобільні групи та авіація, – наголошує Андрій Цаплієнко.
Військовий кореспондент додає: у ці хвилини в повітряному просторі України перебуває орієнтовно 20 ракет.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 311-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: МВА, Андрій Цаплієнко