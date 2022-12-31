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Факти / Україна

Працює ППО: у Київській області лунають вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Підтверджено
Працює ППО: у Київській області лунають вибухи

Удень 31 грудня в Київській області лунають вибухи.

Оновлено 0 15.50. У Києві та області знову працює ППО

У КМВА закликали людей перебувайте в укриттях.

Зараз дивляться

– У районі повітряного простору Києва працюють розвідувальні БПЛА ворога, – йдеться у повідомленні.

Оновлено о 13:45. Інформацію про роботу протиповітряної оборони в Києві та області вже підтвердили в міській та обласній військових адміністраціях.

– У Києві та області працює ППО! – зазначили в КМВА.

– Київщина! Працює ППО. Небезпека триває. Перебувайте в укриттях. Нічого не фіксуємо та не публікуємо в соцмережах, – закликав керівник ОВА Олексій Кулеба.

За словами військового кореспондента Андрія Цаплієнка, одна ворожа ракета вже знищена на підльоті до Києва.

– Працює не лише ППО, а й мобільні групи та авіація, – наголошує Андрій Цаплієнко.

Військовий кореспондент додає: у ці хвилини в повітряному просторі України перебуває орієнтовно 20 ракет.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 311-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: МВА, Андрій Цаплієнко

Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

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