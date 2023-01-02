Україна продовжила ембарго на товари РФ та інші обмеження імпорту ще на рік

Січень, 02 в 18:45

Україна продовжила на 2023 рік дію заборони на постачання в країну значного переліку російських товарів, яка вперше була введена наприкінці 2015 року як заходи у відповідь на обмеження з боку Росії.

Відповідну постанову уряду №1448 та №1450 було опубліковано на сайті.

Торгові контрзаходи України були запроваджені як відповідь на введене з 2016 року російське ембарго для українських товарів.

Зараз дивляться

Крім того, з 2 січня 2016 року для російських товарів діє “режим найбільшого сприяння” СОТ, який передбачає застосування найвищих ставок ввізного мита замість нульової ставки. Обмеження діяло на деякі російські товари відповідно до угоди про режим вільної торгівлі між країнами СНД.