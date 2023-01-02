Январь, 02 в 20:41

“Хлопок” на территории России будет все чаще и глубже.

Об этом в интервью американскому телеканалу ABC News заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

В то же время, он отказался отвечать на вопрос журналистки о том, кто несет ответственность за удары по российским авиабазам. Буданов пообещал рассказать об этом после окончания войны.

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Также глава ГУР отметил, что ВСУ могут наносить удары по оккупированному Крыму и использовать для этого любое вооружение, поскольку полуостров является украинской территорией.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 313-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.