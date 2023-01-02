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Факти / Україна

Все глибше і глибше: Буданов анонсував ще більше “бавовни” у Росії

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Кирило Буданов
Фото: УНІАН

“Бавовна” на території Росії ставатиметься все частіше і глибше.

Про це в інтерв’ю американському телеканалу ABC News заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Водночас він відмовився відповідати на запитання журналістки про те, хто несе відповідальність за удари по російських авіабазах. Буданов пообіцяв розповісти про це після закінчення війни.

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Також глава ГУР зазначив, що ЗСУ можуть завдавати ударів по окупованому Криму та використовувати для цього будь-яке озброєння, оскільки півострів є українською територією.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 313-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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