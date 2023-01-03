На острові Великий Потьомкінський встановили український прапор, але говорити про звільнення зарано, – Гуменюк
Говорити про повне звільнення Великого Потьомкінського острова, що поблизу Херсона, поки зарано.
Про це в ефірі телемарафону заявила речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.
Так, вона прокоментувала інформацію, яку поширюють у соцмережах.
Наталя Гуменюк підтвердила, що наші військові встановили державний прапор на острові.
– Встановлення прапора – це сигнал для ворога, що Сили оборони працюють, що земля наша, що це все Україна. Крім того, це нагадування окупантам про незворотність усіх процесів, які запланували Збройні сили України, – заявила речниця Сил оборони Півдня.
Проте говорити про повернення острова під повний контроль України ще зарано.
-Треба усвідомлювати, що такі заяви (повідомлення у соцмережах – Ред.) можуть вплинути на розвиток подальшої ситуації. Зауважте, військові говорять, що встановлено прапор – не говорять про звільнення, – наголосила Наталя Гуменюк.
Раніше нардеп від Євросолідарності Олексій Гончаренко розповів про звільнення острова Великий Потьомкінський між лівим та правим берегом Дніпра біля Херсону.
Фото: ОК Південь