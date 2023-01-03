Январь, 03 в 17:56

Украинское правительство отменило аукционы на государственные тендеры через систему электронных закупок Prozorro из-за войны.

Министерство экономики и торговли сообщило об этом 3 января.

Решение вводится на период военного положения и в течение трех месяцев после его завершения. Причиной стали постоянные обстрелы россиянами объектов энергетической инфраструктуры, ведь не все участники торгов могут участвовать в аукционах.

Сейчас смотрят

Торги будут происходить без аукционов — кто предложит меньшую цену, тот и выиграет.

— Как ответ на блэкаут мы временно отменили электронные аукционы. С сегодняшнего дня все торги, которые будут объявлены в Prozorro, будут проводиться без аукциона. То есть тендерное предложение участника является окончательным, и выигрывает тот, кто дал наименьшую цену при подаче предложения. В условиях отключения питания и интернета не все участники имели возможность торговаться на аукционе. В то же время равный доступ является ключевым принципом публичных закупок, — сказала министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, аукционы вернут, как только стабилизируется ситуация.