Благодаря теплой погоде украинцы будут со светом минимум до 14:00 – Укрэнерго

Январь, 03 в 11:30

Сейчас благодаря теплой погоде украинцы снизили потребление, а электростанции производят достаточно электричества для покрытия нагрузки, поэтому отключений света сегодня до 14:00 не будет, сообщает Укрэнерго.

Однако на случай, если к вечеру потребление электроэнергии значительно возрастет, диспетчерский центр энергокомпании довел лимиты областям на вторую половину суток с целью обеспечения баланса в энергосистеме.

— Враг снова нанес удары по энергообъектам на востоке и юге страны. К сожалению, есть повреждения в распределительных сетях. Ремонтные работы и восстановление питания будут проведены сразу после получения соответствующих разрешений военных, — рассказали энергетики.

Поэтому они просят украинцев и дальше разумно потреблять электроэнергию.

Сейчас смотрят

На днях глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что в настоящее время нет реальной опасности тотального блекаута в Украине в результате российских ракетных ударов.

По его мнению, худшее относительно ракетных атак Украина уже прошла, поэтому о вероятности блэкаута можно говорить лишь теоретически.