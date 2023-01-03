Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Благодаря теплой погоде украинцы будут со светом минимум до 14:00 – Укрэнерго

Валентина Летяк, редактор ленты
Електроенергія
Фото: Depositphotos

Сейчас благодаря теплой погоде украинцы снизили потребление, а электростанции производят достаточно электричества для покрытия нагрузки, поэтому отключений света сегодня до 14:00 не будет, сообщает Укрэнерго.

Однако на случай, если к вечеру потребление электроэнергии значительно возрастет, диспетчерский центр энергокомпании довел лимиты областям на вторую половину суток с целью обеспечения баланса в энергосистеме.

— Враг снова нанес удары по энергообъектам на востоке и юге страны. К сожалению, есть повреждения в распределительных сетях. Ремонтные работы и восстановление питания будут проведены сразу после получения соответствующих разрешений военных, — рассказали энергетики.

Поэтому они просят украинцев и дальше разумно потреблять электроэнергию.

Сейчас смотрят

На днях глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что в настоящее время нет реальной опасности тотального блекаута в Украине в результате российских ракетных ударов.

По его мнению, худшее относительно ракетных атак Украина уже прошла, поэтому о вероятности блэкаута можно говорить лишь теоретически.

Читайте
Где не будет света 3 января: список областей и графики

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка