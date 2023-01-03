Январь, 03 в 10:23

В Мариуполе (Донецкая область) к строительству военных укреплений оккупанты привлекают жителей Северодонецка (Луганская область).

Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрущенко.

Он отмечает, что мариупольцы отправлены в Херсонскую область и Крым, поскольку россияне не доверяют местным строить линии обороны.

Сейчас смотрят

— Это полностью отражает уровень доверия и подлинное отношение оккупантов к жителям оккупированных территорий. История циклична. В свое время нацистская Германия делала то же…, — добавил Андрущенко.

Ранее советник мэра Мариуполя сообщал, что Россия завезла в разрушенный город около 35 тыс. гражданских россиян, их количество растет. В то же время для мариупольцев агрессор устроил невыносимые условия, принуждая их к “самоэвакуации”.

Источник: Петр Андрущенко