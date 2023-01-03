Не доверяют местным. В Мариуполе оккупанты заставляют строить военные укрепления жителей Северодонецка
В Мариуполе (Донецкая область) к строительству военных укреплений оккупанты привлекают жителей Северодонецка (Луганская область).
Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрущенко.
Он отмечает, что мариупольцы отправлены в Херсонскую область и Крым, поскольку россияне не доверяют местным строить линии обороны.
— Это полностью отражает уровень доверия и подлинное отношение оккупантов к жителям оккупированных территорий. История циклична. В свое время нацистская Германия делала то же…, — добавил Андрущенко.
Ранее советник мэра Мариуполя сообщал, что Россия завезла в разрушенный город около 35 тыс. гражданских россиян, их количество растет. В то же время для мариупольцев агрессор устроил невыносимые условия, принуждая их к “самоэвакуации”.
Источник: Петр Андрущенко