Не довіряють місцевим. У Маріуполі окупанти змушують будувати військові укріплення жителів Сєвєродонецька
У Маріуполі (Донецька область) до будівництва військових укріплень окупанти залучають мешканців Сєвєродонецька (Луганська область).
Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрущенко.
Він зазначає, що маріупольці натомість відправлені в Херсонську область та Крим, оскільки росіяни не довіряють місцевим будувати лінії оборони.
– Це цілком відображає рівень довіри та справжнє ставлення окупантів до жителів окупованих територій. Історія циклічна. Свого часу нацистська Німеччина робила те саме…, – додав Андрущенко.
Раніше радник мера Маріуполя повідомляв, що Росія завезла у зруйноване місто близько 35 тис. цивільних росіян, їхня кількість зростає. Водночас для маріупольців агресор влаштував нестерпні умови, примушуючи їх до “самоевакуації”.
Джерело: Петро Андрущенко