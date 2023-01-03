Січень, 03 в 10:23

У Маріуполі (Донецька область) до будівництва військових укріплень окупанти залучають мешканців Сєвєродонецька (Луганська область).

Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрущенко.

Він зазначає, що маріупольці натомість відправлені в Херсонську область та Крим, оскільки росіяни не довіряють місцевим будувати лінії оборони.

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– Це цілком відображає рівень довіри та справжнє ставлення окупантів до жителів окупованих територій. Історія циклічна. Свого часу нацистська Німеччина робила те саме…, – додав Андрущенко.

Раніше радник мера Маріуполя повідомляв, що Росія завезла у зруйноване місто близько 35 тис. цивільних росіян, їхня кількість зростає. Водночас для маріупольців агресор влаштував нестерпні умови, примушуючи їх до “самоевакуації”.

Джерело: Петро Андрущенко