Январь, 03 в 0:06

Россия нанесла ракетный удар по Дружковке Донецкой области, в результате чего были ранены два человека. Еще одна ракета атаковала деревню Яковлевка.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

— Два ракетных удара. Одна ракета ударила в самом городе, известно о 2 раненых. Другой ракетой нанесен удар по селу Яковлевка, — написал он на своей странице в Telegram.

В соцсетях появилось видео пожара после ракетного обстрела РФ — в Дружковке горит Ледовая арена Альтаир.

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Удар по Ледовой арене подтвердил гендиректор хоккейного клуба Донбасс Федор Ильенко.

— Ледовая арена… это не просто здание… это второй дом для нашего клуба после 2014-го года… это сотни детских соревнований, десятки международных турниров, улыбки детей… это самая большая школа хоккея и фигурного катания в Украине… это люди, которые создавали радость все 8 лет с начала войны… нет слов… “освободители”, — написал он.

Напомним, что 2 января, российские оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов два приграничных села в Черниговской области.

Ранее стало известно, что в оккупированной Макеевке было уничтожено здание ПТУ №19 с мобилизованными оккупантами.

Как сообщил Стратком ВСУ, там погибли около 400 захватчиков, еще примерно 300 получили ранения.