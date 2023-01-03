Січень, 03 в 0:06

Росія завдала ракетного удару по Дружківці Донецької області, внаслідок чого було поранено дві людини. Ще одна ракета атакувала село Яковлівка.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

– Два ракетних удари. Одна ракета вдарила в самому місті, відомо про 2 поранених. Іншою ракетою завдано удару по селу Яковлівка, – написав він на своїй сторінці у Telegram.

У соцмережах з’явилось відео пожежі після ракетного обстрілу РФ – у Дружківці горить Льодова арена Альтаїр.

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Удар по Льодовій арені підтвердив гендиректор хокейного клубу Донбас Федір Іллєнко.

– Льодова арена… це не просто будівля… це другий будинок для нашого клубу після 2014 року… це сотні дитячих змагань, десятки міжнародних турнірів, посмішки дітей… це найбільша школа хокею та фігурного катання в Україні… це люди, які створювали радість всі 8 років від початку війни… немає слів… “визволителі”, – написав він.

Нагадаємо, що 2 січня, російські окупанти обстріляли з артилерії і мінометів два прикордонні села у Чернігівській області.

А в окупованій Макіївці знищили будівлю ПТУ №19 з мобілізованими окупантами.

Як повідомив Стратком ЗСУ, там загинули близько 400 загарбників, ще приблизно 300 зазнали поранень.