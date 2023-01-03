Январь, 03 в 17:48

Служба безопасности Украины совместно с Бюро экономической безопасности разоблачила схему по хищению средств на экспорте украинского зерна на таможне.

По данным спецслужбы, к организации сделки причастны более 10 высокопоставленных чиновников. Среди них — заместитель начальника одного из департаментов Государственной таможенной службы и руководства Одесской таможни.

Дельцы наладили схему по уклонению от уплаты налогов за экспорт украинского зерна. Из-за их действий государство недополучило сотни миллионов гривен.

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Для реализации схемы ее участники задействовали более 370 коммерческих структур с признаками фиктивности.

Через них дельцы массово скупали пшеницу у частных фермеров, сельхозпредприятий и крупных агрохолдингов.

Чтобы запутать торговые цепи и избежать уплаты обязательных платежей в бюджет, коммерсанты передавали продукцию из одной “фирмы-прокладки” в другую. И только после этого сбывали зерно экспортерам для продажи за границу.

Работники Бюро экономической безопасности заблаговременно выявили факты использования рисковых предприятий в экспортных процедурах и письменно предупредили об этом Гостаможслужбу.

Однако, чиновники таможни не учли соответствующих замечаний и позволили продажу более 1 млн тонн зерновой продукции коммерсантов за границу.

Эту пшеницу экспортировали через мощности зерновых терминалов в Одесском, Черноморском и Южном портах.

Во время 30 обысков в административных помещениях центрального аппарата Гостаможслужбы, на территории портов и по местам жительства фигурантов правоохранители обнаружили:

черновые записи;

документы в электронном виде;

мобильные телефоны с доказательствами проведения сделки.

Чиновникам сообщено о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о содержании под стражей.

Фото: Министерство инфраструктури Укрини