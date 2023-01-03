Січень, 03 в 17:48

Служба безпеки України разом із Бюро економічної безпеки викрила схему з розкрадання коштів на експорті українського зерна на митниці.

За даними спецслужби, до організації оборудки причетні понад 10 високопосадовців. Серед них — заступник начальника одного з департаментів Державної митної служби та керівництва Одеської митниці.

Ділки налагодили схему з ухиляння від сплати податків за експорт українського зерна. Через їхні дії держава недоотримала сотні мільйонів гривень.

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Для реалізації схеми її учасники задіяли понад 370 комерційних структур із ознаками фіктивності.

Через них ділки масово скуповували пшеницю у приватних фермерів, сільгосппідприємств та великих агрохолдингів.

Щоб заплутати торговельні ланцюги і уникнути сплати обов’язкових платежів до бюджету, комерсанти передавали продукцію з однієї “фірми-прокладки” до іншої. І тільки після цього збували зерно експортерам для продажу за кордон.

Працівники Бюро економічної безпеки завчасно виявили факти використання ризикових підприємств у експортних процедурах і письмово попередили про це Держмитслужбу.

Однак, чиновники митниці не врахували відповідних зауважень і дозволили продаж понад 1 млн тонн зернової продукції комерсантів за кордон.

Цю пшеницю експортували через потужності зернових терміналів в Одеському, Чорноморському та Південному портах.

Під час 30 обшуків у адміністративних приміщеннях центрального апарату Держмитслужби, на території портів та за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили:

чорнові записи;

документи в електронному вигляді;

мобільні телефони із доказами проведення оборудки.

Чиновникам повідомлено про підозру у зловживанні владою або службовим становищем за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо тримання під вартою.

Заходи із викриття злочину проводили за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Фото: Міністерство інфраструктури України