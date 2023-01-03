Украинская авиация нанесла 4 удара по сосредоточению личного состава и военной техники врага — Генштаб

Январь, 03 в 18:59

Украинские военные нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских военных.

Об этом сообщил Генеральный штаб.

— Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки осуществили огневое поражение двух пунктов управления и четырех районов сосредоточения живой силы и военной техники российских оккупантов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что РФ не отказывается от планов относительно выхода на административную границу Донецкой области. Основные усилия сосредоточены на поддержании наступательного потенциала и пополнении потерь.