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Факты / Україна

Украинская авиация нанесла 4 удара по сосредоточению личного состава и военной техники врага — Генштаб

Малиновская Ангелина, редактор ленты
ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских военных.

Об этом сообщил Генеральный штаб.

— Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки осуществили огневое поражение двух пунктов управления и четырех районов сосредоточения живой силы и военной техники российских оккупантов, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что РФ не отказывается от планов относительно выхода на административную границу Донецкой области. Основные усилия сосредоточены на поддержании наступательного потенциала и пополнении потерь.

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Источник: Генштаб ВСУ
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