Українська авіація завдала 4 ударів по зосередженню особового складу та військової техніки ворога – Генштаб
Українські військові завдали чотирьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських військових.
Про це повідомив Генеральний штаб.
– Авіація Сил оборони України протягом доби завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу здійснили вогневе ураження двох пунктів управління та чотирьох районів зосередження живої сили і військової техніки російських окупантів, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що РФ не відмовляється від планів щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області. Основні зусилля зосереджує на підтриманні наступального потенціалу та поповненні втрат.