Українська авіація завдала 4 ударів по зосередженню особового складу та військової техніки ворога – Генштаб

Січень, 03 в 18:59

Українські військові завдали чотирьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських військових.

Про це повідомив Генеральний штаб.

– Авіація Сил оборони України протягом доби завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу здійснили вогневе ураження двох пунктів управління та чотирьох районів зосередження живої сили і військової техніки російських окупантів, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що РФ не відмовляється від планів щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області. Основні зусилля зосереджує на підтриманні наступального потенціалу та поповненні втрат.