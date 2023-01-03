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Факти / Україна

Українська авіація завдала 4 ударів по зосередженню особового складу та військової техніки ворога – Генштаб

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові завдали чотирьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських військових.

Про це повідомив Генеральний штаб.

– Авіація Сил оборони України протягом доби завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу здійснили вогневе ураження двох пунктів управління та чотирьох районів зосередження живої сили і військової техніки російських окупантів, – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що РФ не відмовляється від планів щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області. Основні зусилля зосереджує на підтриманні наступального потенціалу та поповненні втрат.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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