Свозили туда боекомплект две недели: в Сватово произошел взрыв на базе оккупантов

Январь, 03 в 1:03

В Сватово на оккупированной территории Луганской области произошел взрыв на складе с боекомплектами российских оккупантов. По информации канала СтратКом ВСУ, россияне свозили туда боекомплект почти 2 недели.

— Передаем привет вражеской ПВО, которое должно было защищать Сватово, но как всегда не защитило! Состав БК – все. Россияне и местная вата тихонько туда свозили БК (боекомплект, – Ред.) почти 2 недели. Поэтому ВСУ пришлось немного потерпеть и просто фиксировать количество заезжающих на базу Уралов – говорится в сообщении.

Предварительно известно, что инцидент произошел вчера, 1 января. Кроме того, эту информацию перепостил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай у себя в соцсетях.

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Напомним, что в оккупированной Макеевке было уничтожено здание ПТУ №19 с мобилизованными оккупантами. В Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение базы оккупантов.

Фото: ГУР