Отступая из Берислава россияне намеренно подорвали электростанцию – Резников

Во время отступления из Берислава Херсонской области российские оккупанты совершили очередной теракт – взорвали местную электростанцию.

Об этом сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

По его словам, уничтожение объектов критической инфраструктуры, согласно статье 51(2) Дополнительного протокола І к Женевским конвенциям, считается террористическим актом, однако это не останавливает российских захватчиков.

In Beryslav (Kherson region) ???????? retreated and intentionally blew up a power plant. Art. 51(2) of the Additional Protocol I prohibits destruction of critical infrastructure as terror acts. But this does not stop russian invaders.#tribunal4russia

12/13

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 3, 2023