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Факты / Україна

Отступая из Берислава россияне намеренно подорвали электростанцию – Резников

Валентина Летяк, редактор ленты
Резніков
Фото: Генштаб ВСУ

Во время отступления из Берислава Херсонской области российские оккупанты совершили очередной теракт – взорвали местную электростанцию.

Об этом сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

– В Бериславе (Херсонская область) россияне отступали и намеренно взорвали электростанцию, – написал министр обороны в своем Twitter.

По его словам, уничтожение объектов критической инфраструктуры, согласно статье 51(2) Дополнительного протокола І к Женевским конвенциям, считается террористическим актом, однако это не останавливает российских захватчиков.

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ВСУ освободили Берислав 11 ноября 2022 года.

Город является административным центром Бериславской городской общины и Бериславского района Херсонской области.

Берислав находится на правом берегу Днепра, до Херсона, если ехать по трассе, — 77 км.

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