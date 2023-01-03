Отступая из Берислава россияне намеренно подорвали электростанцию – Резников

Январь, 03 в 13:03

Во время отступления из Берислава Херсонской области российские оккупанты совершили очередной теракт – взорвали местную электростанцию.

Об этом сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

– В Бериславе (Херсонская область) россияне отступали и намеренно взорвали электростанцию, – написал министр обороны в своем Twitter.

По его словам, уничтожение объектов критической инфраструктуры, согласно статье 51(2) Дополнительного протокола І к Женевским конвенциям, считается террористическим актом, однако это не останавливает российских захватчиков.

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In Beryslav (Kherson region) ???????? retreated and intentionally blew up a power plant. Art. 51(2) of the Additional Protocol I prohibits destruction of critical infrastructure as terror acts. But this does not stop russian invaders.#tribunal4russia

12/13 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 3, 2023

ВСУ освободили Берислав 11 ноября 2022 года.

Город является административным центром Бериславской городской общины и Бериславского района Херсонской области.

Берислав находится на правом берегу Днепра, до Херсона, если ехать по трассе, — 77 км.