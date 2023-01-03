Відступаючи з Берислава росіяни навмисно підірвали електростанцію – Резніков
Під час відступу з Берислава Херсонської області російські окупанти вчинили черговий теракт – підірвали місцеву електростанцію.
Про це повідомив глава Міноборони України Олексій Резніков.
– У Бериславі (Херсонська область) росіяни відступали і навмисно підірвали електростанцію, – написав міністр оборони у своєму Twitter.
За його словами, знищення об’єктів критичної інфраструктури, згідно зі статтею 51 (2) Додаткового протоколу І до Женевських конвенцій, вважається терористичним актом, однак це не зупиняє російських загарбників.
In Beryslav (Kherson region) ???????? retreated and intentionally blew up a power plant. Art. 51(2) of the Additional Protocol I prohibits destruction of critical infrastructure as terror acts. But this does not stop russian invaders.#tribunal4russia
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— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 3, 2023
ЗСУ звільнили Берислав 11 листопада 2022 року.
Місто є адміністративним центром Бериславської міської громади та Бериславського району Херсонської області.
Берислав розташований на правому березі Дніпра, до Херсона, якщо їхати трасою, – 77 км.