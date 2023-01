Відступаючи з Берислава росіяни навмисно підірвали електростанцію – Резніков

Під час відступу з Берислава Херсонської області російські окупанти вчинили черговий теракт – підірвали місцеву електростанцію.

Про це повідомив глава Міноборони України Олексій Резніков.

За його словами, знищення об’єктів критичної інфраструктури, згідно зі статтею 51 (2) Додаткового протоколу І до Женевських конвенцій, вважається терористичним актом, однак це не зупиняє російських загарбників.

In Beryslav (Kherson region) ???????? retreated and intentionally blew up a power plant. Art. 51(2) of the Additional Protocol I prohibits destruction of critical infrastructure as terror acts. But this does not stop russian invaders.#tribunal4russia

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 3, 2023