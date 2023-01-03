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Факти / Україна

Відступаючи з Берислава росіяни навмисно підірвали електростанцію – Резніков

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Резніков
Фото: Генштаб ЗСУ

Під час відступу з Берислава Херсонської області російські окупанти вчинили черговий теракт – підірвали місцеву електростанцію.

Про це повідомив глава Міноборони України Олексій Резніков.

– У Бериславі (Херсонська область) росіяни відступали і навмисно підірвали електростанцію, – написав міністр оборони у своєму Twitter.

За його словами, знищення об’єктів критичної інфраструктури, згідно зі статтею 51 (2) Додаткового протоколу І до Женевських конвенцій, вважається терористичним актом, однак це не зупиняє російських загарбників.

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ЗСУ звільнили Берислав 11 листопада 2022 року.

Місто є адміністративним центром Бериславської міської громади та Бериславського району Херсонської області.

Берислав розташований на правому березі Дніпра, до Херсона, якщо їхати трасою, – 77 км.

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