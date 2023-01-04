Окупанти використовують тіла вбитих товаришів як щит – розвідка

Січень, 04 в 18:01

На Донбасі під час атаки російські військові, як щит, використовують гори тіл своїх товаришів по службі.

Про це в інтерв’ю ABC News заявив голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Наприкінці грудня Буданов побував у Бахмуті Донецької області, де зараз тривають найжорстокіші бої. Те, що він побачив, шокувало його.

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– Солдати показали мені ділянку, де нагромаджені трупи, як у кіно. Сотні трупів просто гниють у відкритому полі, подекуди вони навалені на інші тіла, як імпровізовані стіни, і коли російські війська наступають на цьому полі, вони використовують ці тіла для прикриття як щит. Але це не працює. Там фактично поля мертвих тіл, – зазначив він.

До речі, з’явилася непідтверджена інформація, що Росія на тлі потужного опору українських військових почала перекидати свої основні наступальні сили з-під Бахмута ближче до Соледара.

Фото: ГУР