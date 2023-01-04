РФ начала перекидывать свои основные наступательные силы из-под Бахмута ближе к Соледару — WSJ

Январь, 04 в 17:36

Россия на фоне мощного сопротивления украинских военных начала перекидывать свои основные наступательные силы из-под Бахмута ближе к Соледару.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Отмечается, что вокруг Соледара бои идут уже давно, но сам факт такого перемещения войск может свидетельствовать о том, что ВСУ заставили россиян “менять тактику на ходу”.

Сейчас смотрят

В WSJ отмечают, что такие действия России не свидетельствуют о том, что она полностью отказалась от планов захватить Бахмут, но страна-агрессор сейчас пытается переосмыслить происходящее на этом направлении.

По данным издания, высокопоставленные украинские военные считают, что оккупанты, отчаявшись достичь результата под Бахмутом, решили “прощупать” оборону ВСУ под Соледаром. РФ стремится объявить о своей победе хотя бы там.

WSJ напоминает, что бои за Бахмут идут уже полгода и западных экспертов удивляет то, с каким упорством Россия хочет оккупировать этот город, ведь “он не имеет большого стратегического значения”. Оккупация города в большей степени повлияет на психологическое состояние войск РФ.