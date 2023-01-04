Путін хворий на рак. Сподіваюся, дуже скоро помре – Буданов

Січень, 04 в 17:51

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак, та висловив надію на його швидку смерть ще до закінчення війни.

Про це він повідомив в інтерв’ю каналу ABC News.

— Він хворий довго, дуже довго, – відповів Буданов на запитання журналістки, чи помре, на його думку, диктатор.

На запитання про те, коли помре Путін, Буданов сказав посміхнувшись: Я думаю, дуже скоро. Я сподіваюся.

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На його думку, війна в Україні має закінчитися ще до смерті Путіна.

Відповідаючи на запитання щодо хвороби Путіна, Буданов сказав, що це рак, і “ми просто знаємо це від людей, джерел”, наближених до диктатора РФ.

Буданов також припустив, що після смерті Путіна у Росії відбудеться трансфер влади.

У грудні Путін скасував два офіційні візити за тиждень, що підігріло нові припущення про його незадовільний стан здоров’я.

Диктатор скасував свої візити до Пскова нібито через нельотні умови, хоча адміністрація міста вдень звітувала про хорошу погоду, а переважна більшість літаків вилетіли у Псков з Санкт-Петербурга, де, за офіційними даними, перебував Путін. А раніше була скасована поїздка у Нижній Тагіл.