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Факты / Україна

Россияне бросают умирать раненых в Бахмуте, потери штурмовых групп достигают 80% – боец Нацгвардии

Анастасия Гевко, редактор ленты
Бахмут
Фото: Генштаб ВСУ

Заместитель командира 3-го батальона Свобода в составе 4-й бригады Нацгвардии Украины Владимир Назаренко рассказал, что потери штурмовых групп оккупационных войск РФ в Бахмуте Донецкой области составляют 80%.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

– Мы знаем, как они пытаются атаковать. Потери даже не отрядов, не боевых соединений вагнеровцев, а просто толп, которыми пытаются штурмовать, маленькие такие группки по 8, по 10-20 человек достигают 80%, – рассказал он.

Боец добавил, что оккупанты во многих случаях даже не забирают раненых и оставляют их умирают от плохих погодных условий и ранений.

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В то же время украинские защитники держат линию обороны, не позволяя оккупантам продвигаться – с начала нового года у врага не было никакого успеха.

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Источник: Новое время
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