РФ почала перекидати свої основні наступальні сили з-під Бахмута ближче до Соледара – WSJ

Січень, 04 в 17:36

Росія на тлі потужного опору українських військових почала перекидати свої основні наступальні сили з-під Бахмута ближче до Соледара.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

Зазначається, що навколо Соледару бої йдуть уже давно, але сам факт такого перекидання військ може свідчити про те, що ЗСУ змусили росіян “міняти тактику на ходу”.

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У WSJ наголошують, що такі дії Росії не свідчать про те, що вона повністю відмовилася від планів захопити Бахмут, але країна-агресор зараз намагається переосмислити те, що відбувається на цьому напрямі.

За даними видання, високопоставлені українські військові вважають, що окупанти, зневірившись досягти результату під Бахмутом, вирішили “прощупати” оборону ЗСУ під Соледаром. РФ прагне оголосити про свою перемогу хоча б там.

WSJ нагадує, що бої за Бахмут йдуть уже півроку і західних експертів дивує те, з якою завзятістю Росія хоче окупувати це місто, адже “воно не має великого стратегічного значення”. Окупація міста більшою мірою вплине на психологічний стан військ РФ.