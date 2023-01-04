Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Росіяни кидають помирати поранених у Бахмуті, втрати штурмових груп сягають 80% – боєць Нацгвардії

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Бахмут
Фото: Генштаб ЗСУ

Заступник командира 3-го батальйону Свобода у складі 4-ї бригади Нацгвардії України Володимир Назаренко розповів, що втрати штурмових груп окупаційних військ РФ у Бахмуті Донецької області сягають 80%.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

– Ми знаємо, як вони намагаються атакувати. Втрати навіть не загонів, не бойових з’єднань вагнерівців, а просто натовпів, якими намагаються штурмувати, маленькі такі групки по 8, по 10-20 осіб, досягають 80%, – розповів він.

Боєць додав, що окупанти в багатьох випадках навіть не забирають поранених і залишають їх помирати від поганих погодних умов та поранень. 

Зараз дивляться

У той же час українські захисники тримають лінію оборони, не дозволяючи окупантам просуватися – з початку нового року у ворога не було жодного успіху.

Читайте
Сховались у захопленому будинку: на Бахмутському напрямку артилеристи знищили опорний пункт окупантів

Джерело: Новое время
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка