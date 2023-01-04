Січень, 04 в 14:35

Заступник командира 3-го батальйону Свобода у складі 4-ї бригади Нацгвардії України Володимир Назаренко розповів, що втрати штурмових груп окупаційних військ РФ у Бахмуті Донецької області сягають 80%.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

– Ми знаємо, як вони намагаються атакувати. Втрати навіть не загонів, не бойових з’єднань вагнерівців, а просто натовпів, якими намагаються штурмувати, маленькі такі групки по 8, по 10-20 осіб, досягають 80%, – розповів він.

Боєць додав, що окупанти в багатьох випадках навіть не забирають поранених і залишають їх помирати від поганих погодних умов та поранень.

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У той же час українські захисники тримають лінію оборони, не дозволяючи окупантам просуватися – з початку нового року у ворога не було жодного успіху.