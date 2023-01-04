Україна почне великий контрнаступ навесні – Буданов

Січень, 04 в 15:05

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав в інтерв’ю ABC News, що Україна планує “серйозний” контрнаступ навесні.

За його словами, бойові дії на лінії фронту в березні будуть “найспекотнішими”.

– Тоді (ми побачимо більше, – Ред.) звільнень територій та завдання остаточної поразки Російській Федерації. Це відбудеться по всій Україні від Криму до Донбасу, – зазначив він.

Буданов висловив подяку всім іноземним союзникам за всю допомогу, яку вони вже надали та надають, та попросив їх продовжувати підтримувати Україну.

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– Я обіцяю, що тепер це не займе багато часу, і кожен платник податків у США зможе побачити, куди пішов кожен цент. Разом ми змінимо цей світ, – сказав Буданов, звертаючись до союзників.

Очільник ГУР очікує, що США найближчим часом відправлять для ЗСУ бойові броньовані машини Bradley.

– Ми на них чекаємо. Дуже чекаємо. Це значно збільшить боєздатність наших підрозділів, – підкреслив він.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українські захисники продовжили контрнаступ на Донецькому напрямку.