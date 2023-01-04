Правительство обнародовало новые правила взятия на военный учет женщин-медиков

Январь, 04 в 12:38

Кабмин утвердил правила военного учета для женщин-медиков.

Об этом говорится на сайте правительственного портала.

Согласно постановлению правительства, учебные заведения, где женщины получают образование по медицинской или фармацевтической специальности, за 2 месяца до завершения обучения должны подать списки таких женщин в районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

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Эти списки будут основанием для оформления женщинам временного удостоверения военнообязанного и внесения информации в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

После получения образования по медицинской или фармацевтической специальности женщины будут получать временное удостоверение военнообязанного. Их будут выдавать районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки, на территории ответственности которого расположены учебные заведения. Срок действия таких удостоверений – 30 суток.

После получения удостоверения женщины должны в течение 7 дней прибыть в военкомат и стать на учет.

Отмечено, что взятие женщин на военный учет осуществляется после определения их пригодности к военной службе и внесения персональных данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

– Женщины, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состояли на военном учете до утверждения этого Порядка, могут трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года, – говорится в документе.

Отмечается, что нетрудоустроенные женщины прибывают самостоятельно в соответствующий районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки с целью взятия их на военный учет военнообязанных.

Кроме того, женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне Минобороны, могут добровольно встать на военный учет.