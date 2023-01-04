Уряд оприлюднив нові правила взяття на військовий облік жінок-медиків

Січень, 04 в 12:38

Кабмін затвердив правила військового обліку для жінок-медиків.

Про це йдеться на сайті Урядового порталу.

Згідно з постановою уряду, навчальні заклади, де жінки здобувають освіту за медичною чи фармацевтичною спеціальністю, за 2 місяці до завершення навчання повинні подати списки таких жінок до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

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Ці списки будуть підставою для оформлення жінкам тимчасового посвідчення військовозобов’язаного та внесення інформації до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Після здобуття освіти за медичною або фармацевтичною спеціальністю жінки будкть отримувати тимчасове прсвідчення військовозобов’язаного. Їх видаватимуть районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, на території відповідальності якого розташовані заклади освіти. Строк дії таких посвідчень — 30 діб.

Після отримання посвідчення, жінки повинні протягом 7 днів прибути у військкомат та стати на облік.

Зазначено, що взяття жінок на військовий облік здійснюється після визначення їх придатності до військової служби та внесення персональних даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

– Жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку до затвердження цього Порядку, можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року, – йдеться у документі.

Наголошується, що непрацевлаштовані жінки прибувають самостійно до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з метою взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних.

Окрім того, жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною у переліку Міноборони, можуть добровільно стати на військовий облік.