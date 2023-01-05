Трапляється раз на кількасот років. Чому повернення собору та трапезної Києво-Печерської лаври має історичне значення

Січень, 05 в 18:55

5 січня у користування держави остаточно повернули Успенський собор та Трапезну церкву, що розташовані на території заповідника Києво-Печерська лавра. Чому це важливо, які храми можуть бути наступними та що це означає для самих українців – Факти ICTV дізнавались у релігієзнавця Дмитра Горєвого.

Він пояснив, що держава і так була власником цих приміщень, а сьогодні завершився технічний процес акту прийому-передачі від орендаря до власника.

– Держава і український народ в особі держави і так володіли цими церквами. Договір оренди сплив 31 грудня, після цього їм (МП, – Ред.) не продовжили цей договір оренди. Щодо політичних та культурних наслідків, то, звичайно, те, що Московський патріархат більше не матиме доступу до цих святинь, а там буде правити православна церква України, є важливим історичним рішенням, адже українська церква відновлює історичну справедливість та повертається до української Лаври та українських храмів, – говорить експерт з релігії.

Історичне значення

ПЦУ є правонаступницею давньої Київської митрополії Константинопольської патріархату, яка володіла Лаврою понад 600 років, натомість Московський патріархат – трохи більше 300 років.

Зараз дивляться

– З більше 120 святих, які спочивають у Києво-Печерській лаврі, понад 100 були святими, які були кліриками Київської митрополії Константинопольського патріархату, і лише 10-15 були кліриками Московського патріархату. Тож у ПЦУ, як спадкоємиці Київської митрополії Константинопольського патріархату вдвічі більше прав на Лавру, ніж у МП. Тому це історичне рішення, яке можна умовно порівняти з отриманням Томосу, подією, яка трапляється раз на кількасот років, – каже Горєвой.

Які церкви наступні

За словами експерта, поки що достеменно не відомо, які храми матимуть подібну долю.

– Я думаю, що питання скоро постане з Почаївською лаврою. Але там не все так просто, тому що РПЦ її “віджала” у греко-католицької церкви. І цей архітектурний ансамбль – дзвіниця, Успенська церква, де знаходиться джерело – всі вони були побудовані греко-католиками. Тому тут ще постане питання, кому передавати цю Лавру, – пояснює Горєвой.

Крім того, експерт зазначає, що Московський патріархат (МП) не є власником Лаври, а лише її орендарем. Належить же храм Кременецькому національно-культурному заповіднику, який підпорядкований Міністерству культури. Тож це все на балансі держави.

Наразі точно не відомо, скільки храмів перебуває в оренді МП, адже немає єдиного реєстру для відстеження цієї інформації.

– Нам відомо, що зареєстровано 9,5 тис. юридичних осіб серед МП, тобто ми розуміємо, що приблизно 9 тис. храмів. Наразі не можу сказати, скільки є у власності, а скільки в оренді, – каже Горєвой.

Також питання щодо передачі церков державі може постати щодо історичних храмів у інших містах України.

Що це означає для українців

Таке рішення, безумовно, відбивається і на самих українцях, адже тепер вони зможуть молитися українською мовою.

– Це означає те, що вони (українці, – Ред.) прийдуть до Лаври і захочуть там посповідатися, і зможуть сповідатися українським священникам. І не боятися того, що вони сповідатимуться тим, хто має зв’язки з країною-агресором. Щоб вони не підозрювали кожного священника у зв’язках з ФСБ. Тобто це буде полегшення сповідування віри для звичайних українців, – говорить релігієзнавець.

Чи може МП повністю піти з теренів України

На думку Горєвого, Московський патріархат повністю не піде з України, якась частка прихильників залишиться. Але зменшити їх вплив до 4% можна.