Январь, 06 в 17:42

Во время празднования Рождества в столице будут усилены меры безопасности, а правоохранителями будут патрулироваться культовые и религиозные сооружения в центре Киева.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил начальник главного управления Нацполиции в городе Киеве Иван Выговский.

Он добавил, что в столице готовятся дополнительные меры по обеспечению правопорядка в Киево-Печерской лавре во время празднования Рождества.

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— Будет привлечено в целом по городу около 3 тыс. правоохранителей: это почти 1,7 тыс. полицейских, около 1 тыс. сотрудников ГСЧС и более 200 добровольческих формирований территориальных общин, — сообщил он.

По его словам, определенное количество полицейских будет нести службу возле Киево-Печерской лавры, как по периметру, так и на территории Верхней лавры.

— Наша задача — не допустить нарушений публичного порядка, провокаций. И мы, конечно, готовимся к этому, — заявил Выговский.

По словам главы столичной полиции, в настоящее время нет какой-либо информации о провокациях, а киевские правоохранители готовы к любому развитию событий.

Кроме того, Иван Выговский отметил, что центр Киева будут патрулировать усиленно, поскольку там находится больше всего культовых сооружений.