Січень, 06 в 17:42

Під час святкування Різдва у столиці будуть посилені заходи безпеки, а правоохоронцями будуть патрулюватись культові і релігійні споруди у центрі Києва.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив начальник головного управління Нацполіції у місті Києві Іван Вигівський.

Він додав, що у столиці готуються додаткові заходи із забезпечення правопорядку у Києво-Печерській лаврі під час святкування Різдва.

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– Буде залучено загалом по місту близько 3 тис. правоохоронців: це майже 1,7 тис. поліцейських, близько 1 тис. співробітників ДСНС і понад 200 добровольчих формувань територіальних громад, – повідомив він.

За його словами, певна кількість поліцейських нестиме службу біля Києво-Печерської лаври, як по периметру, так і на території Верхньої лаври.

– Наша задача – не допустити порушень публічного порядку, провокацій. І ми, звісно, готуємося до цього, – заявив Вигівський.

За словами очільника столичної поліції, на цей час немає будь-якої інформації щодо провокацій, а київські правоохоронці готові до будь-якого розвитку подій.

Крім того, Іван Вигівський зазначив, що центр Києва патрулюватимуть посилено, оскільки там знаходиться найбільше культових споруд.