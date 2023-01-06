Январь, 06 в 12:15

На временно оккупированных территориях российские захватчики могут готовить теракты в храмах на Рождество.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Она призвала украинцев, которые находятся под оккупацией, быть осторожными и по возможности воздержаться от посещения мест скопления людей.

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— Обращаюсь к украинским гражданам на временных оккупированных территориях. Есть информация, что на православное Рождество россияне готовят теракты в храмах на временно оккупированных территориях. Призываю граждан быть осторожными и по возможности воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей. Берегите себя и своих близких. Ждите ВСУ, — подчеркнула Ирина Верещук.

По данным двух источников разведывательного сообщества InformNapalm, высока вероятность того, что несколько православных храмов оккупированного Донецка и других населенных пунктов могут быть заминированы и взорваны во время праздничной утренней службы 7 января.

Это нужно для пропагандистских сюжетов по российскому телевидению, что в итоге станет поводом для проведения новой волны мобилизации.

О возможной подготовке проведения терактов в храмах InformNapalm стало известно 4 и 5 января, но эксперты пытались собрать дополнительные данные.

— Считаем, что публичное заявление Путина о намерениях объявить “режим прекращения огня” может быть косвенным свидетельством информационной подготовки к указанному террористическому акту в духе уже привычных для РФ операций “под чужим флагом” (с целью обвинить других, — Ред.), — подчеркивают в InformNapalm.

Как указывает один из источников, на местах взрыва храмов в сюжетах для пропаганды рашисты планируют показать обломки ракет системы HIMARS, которые привезут из других мест взрывов.

— Сейчас у нас нет данных о конкретных местах заминирования, поэтому призываем всех мирных жителей оккупированных территорий воздержаться от посещения храмов, чтобы не стать жертвой российской кровавой провокации. Празднуйте Рождество дома с родными и обходите места скопления людей, – призвали расследователи InformNapalm.

Заявление президента РФ Владимира Путина о 36-часовом прекращении огня на Рождество является информационной операцией против репутации Украины. Так считают аналитики американского Института изучения войны.