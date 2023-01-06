РФ использует разведывательные БПЛА для сброса осколочных боеприпасов — Павлюк
Российские оккупанты начали использовать свои разведывательные беспилотники Орлан-10 для поражения наземных целей путем сброса осколочных боеприпасов.
Об этом сообщил начальник штаба — заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк.
— Недавно средствами РЭБ на одном из направлений Силам обороны Украины удалось приземлить российский Орлан-10 с двумя подвесами кассет к ВОГ, — рассказал военный.
Павлюк не исключает, что таким образом враг может атаковать гражданские объекты.
По его словам, ВСУ контролируют ситуацию и принимают необходимые меры для защиты украинского неба от вражеских беспилотников.
В украинской разведке считают, что у РФ осталось около 100 иранских баражирующих боеприпасов типа Shahed, которыми наносятся удары по Украине.
В то же время Тегеран планирует продать Москве новые партии беспилотников.
Фото: Олександр Павлюк