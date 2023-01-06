Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

РФ использует разведывательные БПЛА для сброса осколочных боеприпасов — Павлюк

Валентина Летяк, редактор ленты
безпілотгник Орлан-10

Российские оккупанты начали использовать свои разведывательные беспилотники Орлан-10 для поражения наземных целей путем сброса осколочных боеприпасов.

Об этом сообщил начальник штаба — заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

— Недавно средствами РЭБ на одном из направлений Силам обороны Украины удалось приземлить российский Орлан-10 с двумя подвесами кассет к ВОГ, — рассказал военный.

Павлюк не исключает, что таким образом враг может атаковать гражданские объекты.

Сейчас смотрят

По его словам, ВСУ контролируют ситуацию и принимают необходимые меры для защиты украинского неба от вражеских беспилотников.

Читайте
Аналитики ISW рассказали, как быстро Россия использует дроны Shahed

В украинской разведке считают, что у РФ осталось около 100 иранских баражирующих боеприпасов типа Shahed, которыми наносятся удары по Украине.

В то же время Тегеран планирует продать Москве новые партии беспилотников.

Фото: Олександр Павлюк

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка