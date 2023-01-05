Январь, 05 в 1:19

У России есть еще около 100 иранских беспилотников Shahed, но Тегеран планирует продать Москве новые партии беспилотников.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов в эфире телеканала FreeDom.

По его словам, по состоянию на 4 января у Российской Федерации имеется около 100 иранских барражирующих боеприпасов, которые используются для нанесения ударов по Украине.

Сейчас смотрят

— Беспилотники все еще есть. Если говорить об остатках, то у России есть около сотни беспилотников. Мы готовимся к новым поставкам иранских беспилотников Shahed. Были подписаны контракты (между Россией и Ираном, — Ред.). Поступающие партии Shahed не слишком велики, чтобы использовать их сотнями, — сказал Юсов.

Представитель разведки Украины добавил, что, по их данным, Россия продолжит терроризировать население Украины с помощью беспилотников-камикадзе.

— Однако есть информация, что такие атаки могут продолжаться. Министерство обороны готовится к ним. Изменение тактики и приемов — это то, к чему мы также готовимся после каждого удара для следующего. Поэтому эффективность борьбы с иранскими беспилотниками будет только возрастать, — сказал Андрей Юсов.

Ранее сообщалось, что администрация президента США обсудила с израильскими властями способы прекращения поставок беспилотников из Ирана в Россию.