РФ використовує розвідувальні БПЛА для скидання осколкових боєприпасів – Павлюк
Російські окупанти почали використовувати свої розвідувальні безпілотники Орлан-10 для ураження наземних цілей шляхом скидання осколкових боєприпасів.
Про це повідомив начальник штабу – заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
– Нещодавно засобами РЕБ на одному з напрямків Силам оборони України вдалося приземлити російський Орлан-10 з двома підвісами касет до ВОГ, – розповів військовий.
Павлюк не виключає, що таким чином ворог може атакувати цивільні об’єкти.
За його словами, ЗСУ контролюють ситуацію та вживають необхідних заходів для захисту українського неба від ворожих безпілотників.
В українській розвідці вважають, що у РФ залишилося близько 100 іранських баражуючих боєприпасів типу Shahed, якими завдаються удари по Україні.
Проте Тегеран планує продати Москві нові партії безпілотників.
Фото: Олександр Павлюк