РФ використовує розвідувальні БПЛА для скидання осколкових боєприпасів – Павлюк

Січень, 06 в 16:19

Російські окупанти почали використовувати свої розвідувальні безпілотники Орлан-10 для ураження наземних цілей шляхом скидання осколкових боєприпасів.

Про це повідомив начальник штабу – заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

– Нещодавно засобами РЕБ на одному з напрямків Силам оборони України вдалося приземлити російський Орлан-10 з двома підвісами касет до ВОГ, – розповів військовий.

Павлюк не виключає, що таким чином ворог може атакувати цивільні об’єкти.

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За його словами, ЗСУ контролюють ситуацію та вживають необхідних заходів для захисту українського неба від ворожих безпілотників.

В українській розвідці вважають, що у РФ залишилося близько 100 іранських баражуючих боєприпасів типу Shahed, якими завдаються удари по Україні.

Проте Тегеран планує продати Москві нові партії безпілотників.

Фото: Олександр Павлюк