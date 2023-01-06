Январь, 06 в 16:44

У главного коллаборанта Херсонской области Владимира Сальдо произвели обыск прокуратура и Госбюро расследований.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

В имении и по месту жительства приспешников Сальдо нашли документы РФ с прямыми указаниями к совершению преступлений против Украины.

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– Есть сведения о структуре оккупационной администрации и начислении зарплаты в рублях. Найдены конспекты, в которых записывались особенности законодательства РФ. Также обнаружены справки, – говорится в сообщении.

Отдельно в ведомстве обратили внимание на библиотеку Сальдо, где он, вероятно, набирался российской идеологии.

– Наряду с такими изданиями, как “Императрица Екатерина II”, “Россия. Великая Судьба”, “Москва. Размышления в фотографиях”, соседствует пособие “Радость секса. Книга о премудростях любви”. Также много советской геральдики и наград и георгиевских лент, – отмечают в ДБР.

Ранее в суд направили обвинительные акты в отношении оккупационного “председателя военно-гражданской администрации Херсонской области”, его заместителя и так называемого “председателя Херсонской городской администрации”.

Их обвиняют в госизмене, коллаборационной деятельности, оправдывании, признании правомерной и обеспечении Вооруженной агрессии РФ против Украины (статьи 111, 111-1, 436-2 УК Украины).