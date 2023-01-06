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Російські укази, заборонена символіка і книги про Катерину ІІ: що знайшли у маєтку Сальдо

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Російські укази, заборонена символіка і книги про Катерину ІІ: що знайшли у маєтку Сальдо
Фото: ДБР

У головного колаборанта Херсонської області Володимира Сальдо провели обшук прокуратура та Держбюро розслідувань. 

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

В маєтку та за місцем проживання поплічників Сальдо знайшли документи РФ з прямими вказівками до вчинення злочинів проти України.

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– Є відомості щодо структури окупаційної адміністрації та нарахування зарплатні в рублях. Знайдено конспекти, в яких нотувались особливості законодавства РФ. Також виявлено довідки, – йдеться в повідомленні.

Окремо у відомстві звернули увагу на бібліотеку Сальдо, де він, вірогідно, набирався російської ідеології.

– Поряд з такими виданнями, як “Императрица Екатерина ІІ”, “Россия. Великая Судьба”, “Москва. Размышления в фотографиях”, сусідить посібник “Радость сексу. Книга о премудростях любви”. Також багато радянської геральдики та нагород і георгіївських стрічок, – зазначають у ДБР.

Раніше до суду скерували обвинувальні акти стосовно окупаційного “голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області”, його заступника та так званого “голови Херсонської міської адміністрації”. 

Їх звинувачують у держзраді, колабораційний діяльності, виправдовуванні, визнанні правомірною та забезпечення Збройної агресії РФ проти України (статті 111, 111-1, 436-2 КК України).

Російські укази, заборонена символіка і книги про Катерину ІІ: що знайшли у маєтку Сальдо / 6 фотографий
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Джерело: ДБР
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