Январь, 06 в 8:31

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 530 захватчиков. Теперь общее количество ликвидированного личного состава превысило 110 тысяч.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Кроме того, наши воины за минувшие сутки уничтожили по меньшей мере 52 единицы тяжелой техники.

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Потери РФ в войне на 6 января 2023 года:

личного состава – около (+530) человек ликвидировано,

танков ‒ 3064 (+23) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6124 (+16) ед,

артиллерийских систем – 2059 (+8) ед,

РСЗО – 431 (+5) ед,

средств ПВО ‒ 215 ед,

самолетов – 285 (+1) ед,

вертолетов – 272 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1844 ед,

крылатых ракет ‒ 723 ед,

кораблей /катеров ‒ 16 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4797 (+38) ед,

специальной техники – 182 ед.

Напомним, что 4 января Вооруженные силы Украины ликвидировали по меньшей мере 810 российских оккупантов.

Война в Украине длиться уже 317 день.