Січень, 06 в 8:31

За минулу добу Збройні сили України ліквідували 530 загарбників. Тепер загальна кількість ліквідовано особового складу перевищила 110 тисяч.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім того, наші воїни за минулу добу знищили щонайменше 52 одиниці важкої техніки.

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Втрати РФ у війні на 6 січня 2023:

особового складу ‒ близько (+530) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3064 (+23) од,

бойових броньованих машин ‒ 6124 (+16) од,

артилерійських систем – 2059 (+8) од,

РСЗВ – 431 (+5) од,

засобів ППО ‒ 215 од,

літаків – 285 (+1) од,

гелікоптерів – 272 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 од,

крилатих ракет ‒ 723 од,

кораблів /катерів ‒ 16 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4797 (+38) од,

спеціальної техніки ‒ 182 од.

Нагадаємо, що 4 січня Збройні сили України ліквідували щонайменше 810 російських окупантів.

Війна в Україні триває вже 317-ту добу.