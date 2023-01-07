Возле Счастья партизаны взорвали колеи, по которым оккупанты перевозили технику и БК — Гайдай
В Луганской области возле города Счастья партизаны уничтожили железнодорожное полотно, по которому российские оккупационные войска перевозили военную технику, личный состав и боеприпасы.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай на своей странице в Telegram-канале.
— Рождественские эльфы работают… Вечером 6 января возле Счастья с помощью самодельного взрывного устройства уничтожено железнодорожное полотно сообщения г. Луганск — с. Лантратовка, — сообщил он.
Гайдай отметил, что по этому маршруту россияне не только транспортировали военную технику и боевой состав, но и вывезли в обратном направлении на территорию страны-агрессора украинское зерно.
Глава ОВА подчеркнул, что сами рашисты своим СМИ признаются, что только из Старобельского элеватора украли более 1 тыс. тонн.