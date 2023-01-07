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Факты / Україна

Возле Счастья партизаны взорвали колеи, по которым оккупанты перевозили технику и БК — Гайдай

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Возле Счастья партизаны взорвали колеи, по которым оккупанты перевозили технику и БК — Гайдай

В Луганской области возле города Счастья партизаны уничтожили железнодорожное полотно, по которому российские оккупационные войска перевозили военную технику, личный состав и боеприпасы.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай на своей странице в Telegram-канале.

— Рождественские эльфы работают… Вечером 6 января возле Счастья с помощью самодельного взрывного устройства уничтожено железнодорожное полотно сообщения г. Луганск — с. Лантратовка, — сообщил он.

Гайдай отметил, что по этому маршруту россияне не только транспортировали военную технику и боевой состав, но и вывезли в обратном направлении на территорию страны-агрессора украинское зерно.

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