Біля Щастя партизани підірвали колії, якими окупанти перевозили техніку та БК – Гайдай

Січень, 07 в 20:12

У Луганській області біля міста Щастя партизани знищили залізничне полотно, яким російські окупаційні війська перевозили військову техніку, особовий склад та боєприпаси.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай на своїй сторінці у Telegram-каналі.

— Різдвяні ельфи працюють… Увечері 6 січня біля Щастя за допомогою саморобного вибухового пристрою знищено залізничне полотно сполучення м. Луганськ — с. Лантратівка, — повідомив він.

Гайдай зазначив, що цим маршрутом росіяни не лише транспортували військову техніку та бойовий склад, а й вивезли у зворотному напрямку на територію країни-агресора українське зерно.

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