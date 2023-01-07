Январь, 07 в 17:13

На Таврическом направлении фактически нет такого понятия, как глубокий тыл благодаря успешным контрнаступательным операциям ВСУ.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский.

— На Таврическом направлении такого понятия как “глубокий тыл” для врага уже фактически не существует. Мы успешно проводили контрнаступательные операции на Харьковском и Херсонском направлениях благодаря удачному сочетанию огня и маневра, – сказал генерал.

Тарнавский отметил, что теперь украинские войска контролируют все попытки врага организовать эффективную оборону и создать условия для активных действий.

Сейчас смотрят

Он заверил, что ВСУ делают все, чтобы уничтожить максимальное количество сил и средств оккупантов даже во время относительной стабильности своих позиций.

— Чем больше мы уничтожим их сейчас, тем меньше будет работы в ходе окончательного освобождения Украины от захватчиков, – отметил командующий группировкой войск Таврия.

Ранее спикер Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин сообщал, что Большой Потемкинский остров возле Херсона пока не под полным контролем ВСУ – это невозможно до полной деоккупации противоположного берега Днепра. Так что пока он в серой зоне.