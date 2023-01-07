Глубокого тыла для врага фактически не существует: генерал о ситуации на Таврическом направлении
На Таврическом направлении фактически нет такого понятия, как глубокий тыл благодаря успешным контрнаступательным операциям ВСУ.
Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский.
— На Таврическом направлении такого понятия как “глубокий тыл” для врага уже фактически не существует. Мы успешно проводили контрнаступательные операции на Харьковском и Херсонском направлениях благодаря удачному сочетанию огня и маневра, – сказал генерал.
Тарнавский отметил, что теперь украинские войска контролируют все попытки врага организовать эффективную оборону и создать условия для активных действий.
Он заверил, что ВСУ делают все, чтобы уничтожить максимальное количество сил и средств оккупантов даже во время относительной стабильности своих позиций.
— Чем больше мы уничтожим их сейчас, тем меньше будет работы в ходе окончательного освобождения Украины от захватчиков, – отметил командующий группировкой войск Таврия.
Ранее спикер Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин сообщал, что Большой Потемкинский остров возле Херсона пока не под полным контролем ВСУ – это невозможно до полной деоккупации противоположного берега Днепра. Так что пока он в серой зоне.