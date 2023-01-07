Січень, 07 в 17:13

На Таврійському напрямку фактично не існує такого поняття, як глибокий тил завдяки успішним контрнаступальним операціям ЗСУ.

Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія бригадний генерал Олександр Тарнавський.

— На Таврійському напрямку такого поняття як “глибокий тил” для ворога уже фактично не існує. Ми успішно проводили контрнаступальні операції на Харківському та Херсонському напрямках завдяки вдалому поєднанню вогню та маневру, – сказав генерал.

Тарнавський зазначив, що тепер українські війська контролюють усі спроби ворога організувати ефективну оборону та створити умови для активних дій.

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Він запевнив, що ЗСУ роблять усе, щоб знищити максимальну кількість сил та засобів окупантів навіть під час відносної стабільності своїх позицій.

— Чим більше ми знищимо їх зараз, тим менше буде роботи під час остаточного звільнення України від загарбників, – наголосив командувач угруповання військ Таврія.

Раніше спікер Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін повідомляв, що Великий Потьомкінський острів біля Херсона поки що не під повним контролем ЗСУ – це неможливо до повної деокупації протилежного берега Дніпра. Тож поки він у сірій зоні.