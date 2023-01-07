Январь, 07 в 17:51

Возле Бахмута украинские снайперы остановили атаку российских оккупантов, когда ликвидировали вражеского командира.

Об этом 7 января сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

Украинские пограничники сообщили, что их снайперская группа остановила продвижение пехоты противника на одном из направлений возле Бахмута.

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— Стрелковое подразделение оккупантов выдвигалось для атаки опорного пункта украинских защитников. Снайперы, наблюдая за противником, вычислили руководителя подразделения. Меткими выстрелами пограничники ликвидировали командира и пулеметчика. Оккупанты, потеряв управление подразделением, побоялись атаковать и убежали, — говорится в сообщении.

Ранее пограничники рассказали, как попытка штурмовых действий оккупационных сил России в направлении Бахмута закончилась для захватчиков потерями и контратакой украинских пограничников.