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Факты / Україна

Оккупанты потеряли свои позиции под Бахмутом после неудачной попытки штурма

Илья Нежигай, редактор ленты
Оккупанты потеряли свои позиции под Бахмутом после неудачной попытки штурма
Фото: Госпогранслужба

Попытка штурмовых действий оккупационных сил России в направлении Бахмута закончилась для захватчиков потерями и контратакой украинских пограничников.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Пограничники, которые удерживают направление вместе с ВСУ, рассказали, что российские захватчики все еще продолжают наступать на Бахмут.

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В одной из таких попыток атаковать украинские позиции враг, под прикрытием артиллерии, попытался захватить одну из передовых позиций защитников Украины.

— Артналет пограничники переждали в укрытиях, а при приближении пехоты противника открыли огонь. Попытка штурма провалилась, враг, понеся потери, начал убегать, — рассказали в ГПСУ.

Украинские Силы обороны контратаковали захватчиков после их бегства и заняли их позиции, когда противнику пришлось продолжить отход в глубину.

— В ходе боя девять оккупантов уничтожены, еще около двадцати российских захватчиков ранены. Сейчас Силы обороны продвинулись на 300 метров и закрепляются на новых позициях.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал в интервью ABC News, что Украина планирует “серьезное” контрнаступление весной.

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Источник: Госпогранслужба
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